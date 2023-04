"I vigili devono stare in centro" La consigliera Masini va all’attacco

Ancora scintille tra i gruppi di maggioranza che sostengono l’amministrazione Chiassai e la consigliera Chiara Masini. Oggetto del contendere, stavolta, la proposta di rinunciare ad una unità di polizia municipale a presidio del Consiglio comunale per destinarla al controllo del territorio, visti i ripetuti episodio di microcriminalità che hanno interessato svariate attività commerciali del centro storico. Per far passare la misura era necessario un voto unanime, sfumato invece per la contrarietà della capogruppo di Valdarno Centro, eletta a suo tempo con Prima Montevarchi. "Prendiamo atto che - hanno affermato in una nota congiunta i gruppi di Prima Montevarchi, Silvia Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia - tra maggioranza e opposizione, il solo gruppo Valdarno Centro, rappresentato dalla consigliera Chiara Masini, è stato l’unico ad opporsi ad una proposta a nostro avviso ‘di mero buon senso’ nell’interesse di garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità. Per mancanza di unanimità da parte del solo gruppo consiliare sopra citato, cittadini e commercianti dovranno continuare a contare su un’unità di polizia municipale in meno a presidio del territorio ogni qualvolta il nostro Consiglio Comunale è riunito". Durante la stessa assise, è arrivata la presa di posizione da parte del sindaco sull’emergenza topi che ha tenuto banco nei giorni scorsi, con il video, divenuto virale, dei ratti che prendono letteralmente d’assalto le isole ecologiche situate tra via Podgora e via Piave. Dopo le segnalazioni dei cittadini sulla presenza dei roditori attorno ai cassonetti dell’immondizia e i cadaveri rinvenuti all’indomani delle operazioni di disinfestazione, il primo cittadino ha illustrato le soluzioni attuate per risolvere il problema, puntando il dito contro l’opposizione: "Per quanto riguarda l’allarmismo rilanciato dal Pd sulla presenza dei topi nei pressi dei cassonetti - ha dichiarato Silvia Chiassai Martini - mi preme precisare che avvertiti sabato scorso della criticità, è stato già predisposto lo spostamento dei cassonetti il primo giorno utile dopo il ponte, in un’altra area lontana dal verde, onde evitare la creazione di tane, con l’intervento di derattizzazione da parte del gestore del servizio. Quello che il Pd chiama emergenza, si è rivelata un’urgenza risolta con la massima celerità nonostante i giorni di festa".