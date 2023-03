I vigili brindano ai 172 anni del corpo Le dediche dei ragazzi delle elementari

AREZZO

Centosettantadue anni di polizia municipale.

I vigili aretini ieri hanno festeggiato l’importante traguardo raggiunto dalla fondazione del corpo insieme alle autorità civili e militari, ai vertici della Asl e ai responsabili dei reparti medici e infermieristici del San Donato. Lo hanno fatto piantando due ulivi, simbolo di pace e resilienza, a fianco del cippo installato nello spazio antistante la centrale operativa del 118 all’ospedale.

Il cippo era stato donato lo scorso anno per celebrare i 30 anni di operatività dell’emergenza urgenza e per testimoniare la continua e costante vicinanza e collaborazione degli operatori sanitari con la Polizia Municipale.

È stata una cerimonia sobria, ma ricca di significato, per sottolineare la collaborazione e la sinergia continua tra istituzioni, forze dell’ordine e personale sanitario. Sinergia che consente quotidianamente di garantire sicurezza ed assistenza alla città. Alla cerimonia hanno preso parte anche gli alunni delle quinte elementari della scuola primaria "Benedetto Croce" che hanno letto i loro pensieri e le loro dediche rivolte al corpo della polizia municipale. Anche per i più piccoli quella dei vigili è una figura che in città vuol dire sicurezza.