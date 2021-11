Arezzo, 4 novembre 2021 - Da mesi si sente perseguitata dai vicini, addirittura con botte e minacce. E questa situazione è andata a raccontarla a "Chi l'ha visto?", la trasmissione di punta di Rai 3, nel tempo diventata non solo un punto di riferimento per eventuali scomparsi ma anche per storie di degrado e di violenza.

Lei è originaria del sud ma vive a Samsepolcro. "Non ce la faccio più" ha detto in trasmissione, e puntando il dito proprio contro le "aggressioni che ho subito". E per dimostrarlo mostra le contusioni sul viso e alcune ferite.

E' una vicenda sulla quale da mesi lavorano i carabiieri: l'ultima puntata risalirebbe a pochi giorni fa, alla metà di ottobre. Le indagini sono in corso. Le lesioni nelle foto, in base ai primi riscontri, non dipenderebbero da botte dirette ma dalla brutta caduta, che comunque potrebbe essere tranquillamente essere stata causata da spinte o dal timore delle botte.

Tanto che nello stesso condominio ci sarebbe anche un'altra famiglia che starebbe subendo lo stesso trattamento, anche se senza arrivare alla denuncia pubblica. I motivi? Tutti da chiarire. All'origine ci sarebbero stati i classici diverbi tra vicini, poi degenerati.

Nei connfroti del vicini sarebbe guià scattata una denuncia dei carabinieri per minaccia aggravata dall’uso delle armi e lesioni personali. Anche se ai riscontri le lesioni stimate erano state di dieci giorni di prognosi. Otto per l'ultimo episodio di ottobre.

In trasmissione i vicini negano tutto, anzi parlano di un processo in corso con un altro vicino nel quale loro sarebbero la parte offesa. Alimentando i contorni del giallo in una vicenda dai margini estremi.