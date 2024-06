I vestiti dell’Imperatore, il laboratorio

Da domani al 23 giugno dalle ore 15.30 alle 18 a Caprese Michelangelo nella sala polivalente di Lama avrà luogo "I vestiti del’Imperatore": laboratorio creativo gratuito per bambini dai 6 in su, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caprese Michelangelo. Dopo il successo dei laboratori degli anni passati, nel 2019 "Carte in scena", nel 2020 "Giochiamo alla Favole", nel 2021 "Progetto Michelangelo", nel 2022 "Racconto di carta", l’anno scorso "Re boschi e radici" anche quest’anno, si rinnova la stretta e fervida collaborazione tra Laboratori Permanenti e il Comune di Caprese Michelangelo. Il laboratorio come ogni anno vedrà impegnati i bambini nella costruzione di un copione tratto da una favola e nella realizzazione di maschere e scenografie, con attenzione all’utilizzo di materiali da riciclo.

I bambini entreranno direttamente nella teatralità della favola pensandone anche l’aspetto scenografico globale: un lavoro teatrale a tutto tondo, tra testo e scenografia, che permetterà ai bambini di comprendere e sperimentare i diversi aspetti della messa in scena. Il laboratorio è condotto da Caterina Casini, che cura la parte drammaturgica e la messa in scena e da Sadra Ghahari.