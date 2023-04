I tour inclusivi della città I Ciceroni di ToscanAbile

di Angela Baldi

Stanno per partire i "Tour inclusivi di Arezzo". Ad organizzarli ToscanAbile con delle guide molto speciali. Nel mese di aprile infatti sarà possibile andare alla scoperta della città e dei luoghi più suggestivi e ricchi di arte e storia del centro, con dei Ciceroni particolari. Ogni tour sarà accompagnato da una guida turistica ufficiale e da una persona con diverse abilità che arricchirà di contenuti ed emozioni la visita di ogni partecipante. Le prime date in calendario sono quelle di martedì 11 e lunedì 24 aprile. La prima visita di martedì 11 aprile parte alle 11 da piazza Porta Crucifera.

La visita interesserà la Sede del Quartiere di Porta Crucifera ed altri luoghi della Giostra del Saracino con il tour di alcune sedi storiche dei quartieri. Costo 10 euro. Martedì 24 aprile ci sarà la visita alla Casa Museo Vasari con ritrovo alle ore 11,20 davanti alla casa museo in via XX Settembre 55 ad Arezzo. In questo caso il costo è di 10 euro più il biglietto d’ingresso. Sarà possibile ammirare la copia della statua della Minerva, la Casa del Vasari e il suo giardino. Ma i tour inclusivi interesseranno anche altre destinazioni.

In programma anche il Percorso Archeologico con una passeggiata cittadina tra storia e cultura e la visita alla Casa Museo Ivan Bruschi per andare alla scoperta delle meraviglie custodite all’interno della sua collezione unica.

I Tour inclusivi regalano un’esperienza immersiva tra storia, bellezza, cultura ed inclusione. Sono organizzati dall’associazione ToscanAbile aps in collaborazione con il Centro Guide Arezzo e provincia. In tutto cinque tour tra i luoghi più caratteristici della città. Per informazioni e per prenotare uno o più tour guidati: [email protected] – WhatsApp 339 4909065. Gli appuntamenti si svolgono con il supporto della Fondazione "Il cuore si scioglie" di Unicoop Firenze. Anno scorso si è concluso il crowdfounding ospitato per 40 giorni, sulla piattaforma Eppela che ha consentito di formare le guide. L’Associazione ToscanAbile nasce nel maggio 2021 dalla volontà di una famiglia aretina che ha sempre cercato di stimolare e far emergere i lati positivi e le diverse abilità della figlia Federica, con un’ anomalia genetica rara che le comporta un ritardo cognitivo, ma non le impedisce di raggiungere alcuni obiettivi.

Per ogni persona con disabilità o meno dotata, l’Associazione si ripropone di mettere a fuoco, insieme alle loro famiglie, le potenzialità del singolo. L’obiettivo è di cercare di abbinare sinergie e strategie necessarie per facilitare il raggiungimento di una loro maggiore integrazione sociale.