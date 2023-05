I tormenti della Gruccia Chiassai sta con i sindacati "Due reparti ko: l’Asl che fa?"

di Maria Rosa Di Termine

Nuovo grido d’allarme per la sanità di vallata. A lanciarlo ieri mattina il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai presentando il documento condiviso con i sindacati provinciali del settore di Cisl, Uil, Nursind Arezzo e Comitato Oss 2021 e sintesi dell’incontro svolto in città in occasione della Giornata Mondiale della Salute. Obiettivo: chiedere al presidente della Regione Eugenio Giani, a distanza di 7 anni dall’istituzione delle mega Asl, spiegazioni sulle criticità dei servizi sanitari pubblici in Toscana, dalla dilatazione del buco di bilancio, all’aumento dei tempi delle liste di attesa; dalla carenza di personale al depotenziamento degli ospedali, compreso quello del Valdarno. "E’ notizia di questi giorni che saranno tolti posti letto alla Neurologia – ha spiegato – e sembra che dal 1 giugno il reparto verrà ridotto a servizio di day hospital.

Da diverse settimane inoltre sappiamo che la Psichiatria è in forte sofferenza per la mancanza di addetti e probabilmente sarà depotenziata, proseguendo una politica intenzionale che penalizza da tempo il nostro ospedale senza investimenti per le assunzioni e per il Pronto Soccorso". Che per la chiusura di quello del Serristori di Figline, scelta definita "inspiegabile e irrazionale", registra 140 accessi al giorno. "Lo stanziamento di fondi per la sua ristrutturazione è stato decurtato rispetto al previsto – ha proseguito - con ritardi temporali che ci fanno capire come manchi la volontà di potenziare un presidio con un bacino d’utenza di 100 mila abitanti e classificato di 1° livello dalla Regione, in piena campagna elettorale. Ebbene, in base alla legge regionale dovrebbe avere gli stessi standard e finanziamenti del plesso di Arezzo ed essere rafforzato sui fronti del personale, dei posti letto, delle risorse. Invece il divario è evidente".

Dal particolare al generale e alle richieste snocciolate nel testo al Governatore di una programmazione seria e pluriennale per arruolare in via definitiva medici, infermieri e Oss, dopo la recente manovra del Governo che ha liberato 206 milioni di euro per la Toscana. E ancora di integrare le future Case di Comunità, realizzate con il Pnrr, con "le strutture e i presidi esistenti – si legge - prevedendo la presenza di Pronto Soccorso con attività h24 per i codici minori, medici e infermieri 7 giorni su 7, prestazioni ambulatoriali adeguate e una nuova definizione del ruolo dei medici di Medicina Generale".

L’auspicio è che Giani risponda alle sollecitazioni, cosa che non è mai accaduta finora neanche con il suo predecessore Enrico Rossi, e che i sindaci, ha concluso Chiassai, contribuiscano "a sostenere un’iniziativa costruttiva e apartitica" nell’interesse della popolazione.