I topi scorrazzano tra i cassonetti. Il Pd di Montevarchi chiede un piano per decoro e pulizia della città.

Arezzo, 28 aprile 2023 – Il Partito Democratico di Montevarchi ha chiesto alla giunta Chiassai quale è la visione dell’esecutivo anche a medio e lungo termine su temi come il decoro, la pulizia della città e la sicurezza. Argomenti affrontati nel pomeriggio di oggi, nel corso di una conferenza stampa che ha preso spunto, inizialmente, dalle immagini dei topi che scorrazzano indisturbati in alcune strade della città. Il gruppo consiliare del Pd, nei consigli comunali di febbraio e marzo scorsi, aveva evidenziato con due interrogazioni la situazione di degrado del quartiere Sant’ Andrea, legata in particolare al giardino di via Amendola, via XXV Aprile e al marciapiede di via della Costituzione, chiedendo manutenzione, decoro e attenzioni.

“Le nostre voci sono state come al solito liquidate senza una concreta programmazione né intervento – ha spiegato il Partito Democratico – Ad oggi le condizioni risultano peggiorate anche nelle zone già segnalate e dobbiamo constatare che la logica conclusione del degrado, scarsa pulizia e manutenzione, è l’ invasione di topi segnalato da cittadini nella zona Peep. Considerato che i video che sono stati pubblicati nei social manifestano in maniera tangibile una situazione di vero degrado e pericolosità per la salute pubblica dei nostri concittadini e che ci sono arrivate segnalazioni di problematiche simili in altre zona della città, chiediamo all’assessore come si sia potuti arrivare a questa invasione di roditori”.

Sono stati avvistati dai residenti in tutta la zona Peep, in via della Costituzione, viale Matteotti, via Piave, Piazza della Repubblica e in quasi tutte le aree della città dove si trovano i cassonetti dell’immondizia. Il gruppo di opposizione ha poi chiesto per quale motivo non sono state prese in carico le segnalazioni dei residenti e del Partito Democratico che segnalavano la condizione di degrado in zona San Andrea; quali interventi sono stati effettuati e programmati per la risoluzione di questa vera “invasione da topi” e cosa abbia generato questa emergenza; quando sono state pulite e sanificate le “isole ecologiche” in cui si trovano i cassonetti dell’immondizia e se sono previsti interventi a breve. Inoltre i consiglieri del Pd hanno chiesto se l’amministrazione ha contattato il dipartimento della Asl di igiene pubblica per ripristinare le condizioni di igiene e salute pubblica in città. Nella conferenza stampa di oggi Samuele Cuzzoni e Luciano Rossetti hanno quindi chiesto un piano di intervento sui temi del decoro, della pulizia e della sicurezza.