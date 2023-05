I tecnici incontrano Andreazzoli Momento di confronto e formazione

Gli allenatori aretini a lezione da Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico di Roma, Empoli, Genoa e Ternana infatti sabato mattina sarà ad Arezzo per un incontro (gratuito) a cui potranno partecipare solo gli addetti ai lavori, ovvero i tecnici di calcio e in particolare gli iscritti alla sezione aretina dell’Assoallenatori. La sezione presieduta da Franco Galantini da tempo infatti organizza incontri e appuntamenti con tecnici di serie A e non solo. Da qui l’idea di coinvolgere Andreazzoli. L’appuntamento è alle 9,30 di sabato prossimo nella la sede dell’Arbitro Club.