I teatri della domenica Viaggio con Ulisse e Piero

Su il sipario su una domenica a teatro. Laboratori Permanenti propone stasera alle 21 al Papini di Pieve Santo Stefano lo spettacolo Odissea dieci, di fame e d’amore l’uomo vive, l’uomo muore di Diesis Teatrango. Un progetto di e con il giovane Matteo Pecorini e le musiche eseguite dal vivo di Tommaso Ferrini. Si tratta di uno spettacolo dalla forma narrativa e performativa aperta, in cui l’interprete adopera tre diversi linguaggi il racconto, il reading e la recitazione, per far rivivere uno dei capitoli forse più suggestivi e conosciuti del classico omerico: il Canto X, dove si narra del viaggio che porta Odisseo all’incontro con Circe. Molti gli spunti di riflessione: la diffidenza, la paura, l’incomprensione, la lontananza fisica come condizione imposta da forze al di sopra dell’uomo, ma anche l’accoglienza, la curiosità, la compassione, l’amicizia. Tra tutti questi temi, si ergono in maniera preponderante quello della Fame e dell’Amore, ed è su queste due potenti spinte universali che si costruisce e si articola l’intero spettacolo. Ogni riferimento guida lo spettatore verso una riflessione viva sui nostri giorni e rilancia l’attenzione sul valore che diamo ai nostri compagni di viaggio nel perseguire una salvezza collettiva, rinunciando alla spinta famelica di una conquista squisitamente individuale.

Oggi alle 17,30 al teatro di Anghiari appuntamento con La sacra conversazione, omaggio a Pierpaolo Tofanelli. A dieci anni dalla sua scomparsa, la figura indimenticabile di Tofanelli, attento osservatore di Piero della Francesca e studioso. Una conferenza spettacolo a cura di Roberto Manescalchi, che ci racconta le teorie e le scoperte di Tofanelli intorno a un capolavoro come la Pala di Brera. Con le musiche originali di Marco Ferruzzi.

Oggi alle 18 al Teatro di Bucine, va in scena La storia storta. Racconto inedito di Eva Malacarne tratto dal libro "Le storie stoffe". Personaggi improbabili e risvolti sorprendenti fanno sì che il titolo di questa avventura sia ‘La storia storta".

Oggi alle 16 al teatro Moderno di Tegoleto va in scena Verso la città degli smeraldi con il gruppo Il Castelluccio, teatro per bambini con testo e regia di Lucia Zappalorto.

Appuntamento in doppia replica stamani alle 11 e oggi pomeriggio alle 15,30 al teatro tenda di Arezzo in via Amendola in zona Ipercoop con Dinosaur Show, un professore pazzo alle prese con le repliche animatronic dei giganti della preistoria.

