"I suoi compagni di classe sono rimasti sconvolti"

"Quando l’hanno saputo sono rimasti sconvolti". Barbara Santini è una delle mamme presenti alla protesta. E non poteva proprio non venire. Perché il figlio è proprio nella classe della bambina aggredita.

"Sono stati davvero male: e nel vedere il filmato hanno subito riconosciuto la loro compagna". Le immagini sono mosse e frastagliate ma in fondo sono le stesse che stanno aiutando le indagini. "D’altra parte si conoscono da anni e conosciamo bene i genitori: siamo un gruppo molto unito". Barbara ha ricevuto dalla madre della bambina vittima dell’agguato in nottata il volantino sulla manifestazione. "Mi ha assicurato che ci sarebbe stata ma non la vedo".

Ma in realtà sarebbe arrivata poco dopo, il tempo di riportare a casa la figlia che non si era proprio sentita di scendere dalla macchina. "La scelta di fargli vedere quelle immagini è stata condivisa, è giusto che i ragazzi si rendano conto della realtà". Soddisfatta della scuola. "Si è subito attivata ma è stata la madre a chiedere di dare precedenza, come è giusto, ad un supporto psicologico. Comunque so che riprenderà a seguire le lezioni in didattica a distanza: ma mi auguro che possa tornare presto con tutti gli altri".