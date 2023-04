I sorvoli di Franz Rosati l’artista poliedrico tra musica e immagini

Franz Rosati è un musicista, un celebre artista digitale e anche docente. Esperto di tecnologie digitali, presenta ad Arezzo, nell’Atrio di Onore della Provincia fino al 4 maggio, una raccolta delle opere più recenti come Latentscape, Survols e Distantia, in forma di installazione visiva e di stampe ad alta risoluzione. Franz Rosati utilizza tecnologie digitali e software customizzato come base per la sua produzione artistica, che spazia da concerti, live set audiovisivi, installazioni e opere stampate. Curata da Giuseppe Simone Modeo, la mostra ha come tema quello della visione area, e quindi del sorvolare. Il tema del sorvolo, come scrivono Modeo e Saverio Macrì, è il legame attraverso il quale viene reinterpretato il tessuto del reale. Assemblando immagini satellitari, Rosati crea visualizzazioni elaborate grazie a programmi di machine learning. Spazi virtuali e una dimensione senza tempo sono l’emanazione proiettiva del reale in un ricalco perfetto. Importante è anche la componente sonora dell’installazione, che incalzante emerge dall’immagine conferendo un senso di profondità e di infinito a questa stessa.

Liletta Fornasari