I soccorsi appesi a una data

Un mese "di fuoco", dicono i soccorritori che sopportano turni quasi no stop e arrivano da mesi di trattative con la Regione. Una vertenza estenuante che va avanti da oltre un anno e non è ancora chiusa. Adesso c’è una data: 28 agosto, a Firenze. Tutti sperano che sia quella definitiva perchè come vanno ripetendo i volontari "in queste condizioni non sappiamo quanto potremo reggere". Appelli finora caduti nel vuoto e ambulanze che continuano a correre da un capo all’altro della provincia nonostante "la coperta sia corta" e le falle che si aprono richiedono l’urgenza di un mutuo soccorso che tra Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, di certo non manca. Ma non basta, non può bastare. Serve un passo avanti, definitivo, da Firenze verso Arezzo.

LuBi