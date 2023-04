I sindaci della vallata "Passo dei Mandrioli, basta perdere tempo"

Il Passo dei Mandrioli è ancora chiuso

e i lavori restano sospesi: i sindaci dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino fanno un appello alla Provincia: "Chiediamo, con pieno spirito di collaborazione, che non si perda tempo utile per risolvere il problema. La strada provinciale 142 dei Mandrioli è troppo importante per le economie dei due versanti, per i turisti, per il commercio e per le industrie che la utilizzano giornalmente. Si tratta di un’arteria essenziale e ogni giorno di chiusura costa molto all’economia dei nostri territori".

La Provincia di Forlì-Cesena già il 15 marzo scorso era al lavoro sulla sede stradale per rimuoverla ma dopo pochi giorni i lavori sono stati sospesi per movimenti sospetti e in attesa degli esiti di un sopralluogo che verifichi lo stato reale della frana e per valutare come poter intervenire in sicurezza per risolvere il problema.

"Rimaniamo in attesa di notizie riguardo al sopralluogo tecnico e alle tempistiche che si verranno a determinare, anche per tenere informati nel migliore dei modi cittadini e gli operatori che a volte sono sconfortati dal non vedere andare avanti i lavori e dal non sapere perchè ciò avviene" scrivono i sindaci nel loro appello, sottolineando anche l’apprezzamento per la ripresa negli ultimi tempi dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada.

"Sappiamo che ci sono altre risorse da investire per migliorarne ancora aspetti importanti come la presenza di reti para massi, nuovi guard rail e nuovo asfalto – concludono i sindaci casentinesi - speriamo che nel 2023 questi lavori riprendano con forza per arrivare ad avere un’arteria sicura ed efficiente come il nostro territorio merita".

Il problema, insomma, sembra non trovare una soluzione e anche nei social, da settimane, si registrano le proteste degli automobilisti che transitano quotidianamente sul passo dei Mandrioli.