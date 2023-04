I silenzi dell’assassino: sceglie di non rispondere

Nessuna parola, sguardo basso. Jawad Hicham, è rimasto così davanti al gip del tribunale Giulia Soldini che lo interrogava nella sala del carcere riservata all’udienza di convalida dell’arresto. Accanto al gip, il magistrato che coordina l’inchiesta, Marco Dioni e l’avvocato Fiorella Bennati che assiste il trentottenne accusato del duplice delitto: venti coltellate con cui ha spezzato le vite della compagna Sara Ruschi e di sua madre Brunetta Ridolfii. Una scena drammatica consumata davanti ai figli, un ragazzo di sedici anni e una bimba di due.

Diluvia quando l’avvocato Fiorella Bennati si presenta al portone dell’istituto penitenziario, nel centro della città. Nessuna dichiarazione ai cronisti che attendono sotto la pioggia l’esito dell’udienza. Dentro, Jawad Hicham sceglie il silenzio, come ha fatto subito dopo l’arresto, davanti al portone di casa. Dal poco che filtra dal legale incaricato della difesa, l’uomo è apparso frastornato davanti al giudice. Come se non avesse ancora messo bene a fuoco cosa è successo e cosa ha compiuto nell’appartamento dove fino all’una di mercoledì notte viveva con la sua famiglia, anche se i rapporti con Sara erano carici di tensione. L’accusa è un macigno su di lui e l’orizzonte sul quale si incammina la vicenda giudiziaria è quello dell’ergastolo. Il faccia a faccia con gip e pubblico ministero è durato pochi minuti: il tempo di pronunciare la frase di rito: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Poi, Hicham è tornato in cella. Al termine dell’udienza, il giudice Soldini ha convalidato l’arresto e letto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Intanto sarà eseguita domani l’autopsia sui corpi delle due vittime. L’esame dovrà dare risposte sulla sequenza e la traiettoria dei colpi, nella notte dell’orrore.