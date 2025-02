I “Silent Book” alla Ginestra di Montevarchi

Arezzo, 05 febbraio 2025 – "Un tuffo silenzioso” è il progetto promosso dalla “Rete Documentaria Aretina”, in particolare dai Comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno, insieme al Comune di Arezzo, a cura della docente e formatrice Francesca Failli. Si tratta di laboratori, attività di formazione e incontri con i “Silent Book” che prendono impulso proprio dalla mostra bibliografica “Silent Books – Destinazione Lampedusa” che sarà ospitata dalla Biblioteca Comunale di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo 2025 e sarà visitabile in orario di apertura ovvero da lunedì a venerdì in orario 9-19 e al sabato 9-14.

La mostra, con testi di provenienza anche internazionale, sarà l’occasione per approfondire la lettura di storie per immagini. I Silent book si presentano infatti come strumenti per creare momenti d’incontro condivisi, aperti al dialogo e alla relazione accogliendo le diversità. Educano all’ascolto, alla lentezza, per una forma di comunicazione che non si realizza con l'uso esclusivo della parola. Sono infatti le illustrazioni il soggetto attivo che esalta una narrazione di immagini nutrendosi di esperienze sensoriali plurime. Quattro gli appuntamenti in programma a Ginestra Fabbrica. Sabato 8 febbraio 2025, dalle ore 9:30 alle 12:30 in programma un Silent book e WRW Laboratorio attivo per insegnanti della scuola primaria; venerdì 21 febbraio 2025 dalle ore 10 alle ore 12. "Mentre tu dormi" sarà un incontro interamente dedicato alle donne: il libro di Mariana Ruiz Johnson, offrirà un momento di confronto per raccontare abitudini e tradizioni al nascere dalla notte nel nostro e in altri paesi. Ci saranno poi eventi in collaborazione con il progetto FAISA.

Sabato 22 febbraio dalle 10 alle 12 si terrà "Ombrello rosso". Un viaggio intorno al mondo appesi ad un ombrello grazie al silent book di Ingrid e Dieter Schubert. Un Laboratorio per bambine e bambini dai 5 anni. Infine, sabato 1 marzo 2025, dalle 10 alle 12 in programma "Clown". La pluripremiata storia di un pupazzo che lotta per i suoi amici, rappresentato magistralmente da Quentin Blake in una sequenza d’immagini descritte con umorismo e poesia. Laboratorio per bambine e bambini dagli 8 anni. La mostra e, in particolare, il laboratorio formativo del primo incontro, hanno l’obiettivo di trasmettere concreti strumenti di lavoro agli insegnanti delle scuole primarie del territorio, coinvolgendo anche gli operatori dei centri educativi comunali, oltre che una rappresentanza dei lettori volontari che sostengono la biblioteca nelle iniziative di promozione della lettura. Il fine di tutto il progetto è la diffusione capillare sul territorio della pratica inclusiva dei silent books e alcune tecniche del Writing and Reading Workshop coinvolgendo i ragazzi in contesti educativi e culturali diversi. La Biblioteca Comunale approfitterà dell’occasione per mettere a disposizione le ricche collezioni di silent books (oltre 150 titoli) e di saggistica sul tema, ricordando che il servizio di prestito è gratuito e accessibile a tutti i cittadini.