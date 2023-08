I sentieri del Parco e il maltempo Massi caduti e smottamenti "Affidatevi a una guida esperta"

Situazione critica in alcuni sentieri del Parco a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il Casentino nei giorni scorsi. Alberi caduti, massi precipitati, piccoli smottamenti e precarie condizioni del fondo: sono queste le principali segnalazioni relative ad alcuni tratti dei sentieri in cui l’effettiva percorribilità al momento è compromessa. Si tratta nello specifico del sentiero 72 Camaldoli – Asqua interessato da una frana, del sentiero Camaldoli – Serravalle dove sono caduti degli alberi e alcuni pali elettrici, con dei fili rimasti a terra e della strada Battilocchio, nel tratto Eremo di Camaldoli - Aia di Dorino dove il ponte sul Fosso di Pian del Varco in località Capanna Maremmana è dissestato. Il Parco Nazionale, in quest’ultimo punto, raccomanda di fare molta attenzione e di condurre le bici esclusivamente a mano. E proprio a causa delle insidie che il bosco può nascondere, e dei danni che a volte il maltempo provoca, l’Ente ha voluto fare un appello ai migliaia di escursionisti che in queste settimane stanno percorrendo i sentieri delle foreste casentinesi, sottolineando, in una nota stampa, che è importante non essere mai troppo superficiali, soprattutto quando si è in zone di montagna. Le accortezze di base da avere sono le stesse per tutti i livelli di escursionisti, dai più esperti ai principianti. "E’ bene conoscere, anche con lo studio di cartine, il territorio che si intende visitare e i sentieri che lo attraversano - si legge nella nota - la soluzione più semplice resta quella di informarsi bene e rivolgersi ai punti informativi dell’Ente Parco, anche per farsi consigliare su quali siano i percorsi più adatti al proprio livello di esperienza.

Per sentirsi più sicuri è sempre bene affidarsi ad una guida esperta. Il meteo è molto variabile in montagna, quindi è consigliabile monitorarlo costantemente e non limitarsi alla valutazione del fatto che sia o meno una bella giornata soleggiata". Infine una nota sull’abbigliamento che in montagna è molto importante: "sono fondamentali scarpe adatte all’escursionismo e vestiti confortevoli".

Parlare a bassa voce, riportare a casa i rifiuti e, se si è così fortunati da incontrare un animale selvatico, osservarlo da lontano senza tentare di avvicinarlo, rischieremmo di spaventarlo e di perderci questa fantastica opportunità, sono invece alcuni degli accorgimenti da seguire per far sì che anche gli altri escursionisti possano godersi in tranquillità la passeggiata, e soprattutto, gli "abitanti" del bosco non vengano disturbati.