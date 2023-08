I Santi Francesi in concerto ad Arezzo Ancora disponibili i biglietti per la Fortezza

È stato rinviato a martedì 29 agosto alle 21 nella Fortezza Medicea di Arezzo, il concerto dei Santi Francesi che era stato spostato a causa del maltempo. I biglietti sono ancora disponibili, mentre quelle acquistati in precedenza saranno validi pe rla nuova data. Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Come avevano promesso, questo è stato solo l’inizio del loro 2023: Alessandro e Mario infatti tornano on the road per un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia.