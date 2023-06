I romanzi ispirati a Piero, Chiara Montani ospite in Fraternita

Tappa aretina per "Rinascimento allo specchio" questo il titolo di una serie di appuntamenti organizzati dalla Fondazione Piero della Francesca, che ha preso il via ieri a Sansepolcro nella città natale dell’artista.

Nomi importanti per tre appuntamenti che uniranno diverse arti, quella della pittura, della scrittura e della cinematografia.

Nel nome di Piero, l’arte e la storia incontrano la fiction nel territorio del celebre artista. Una sorta di "mini festival" allestito con il patrocinio dei Comuni di Arezzo, Monterchi, Sansepolcro, della Fraternita dei Laici, che prevede appuntamenti di spessore per la presenza di relatori di grande richiamo.

Oggi alle ore 18 la suggestiva cornice del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo ospiterà il mini festival. Il pomeriggio prevede infatti l’incontro con Chiara Montani, apprezzata autrice di romanzi storici ispirati a Piero della Francesca.

"La prestigiosa location del Palazod i Fraternita in Piazza Grande - dice Alfredo Provenza direttore della Fraternita dei Laici di Arezzo - farà da sfondo all’incontro con l’apprezzata scrittrice Chiara Montani.

Sarà per noi un onore averla nostra ospite. E ci piace sottolineare come questa sinergia che si è creata fra enti che custodiscono da sempre i capolavori di Piero della Francesca possa costituire anche in futuro un volano per mettere in piedi appuntamenti di spessore legati a quell’epoca straordinaria che fu il Rinascimento".

Concluderà la rassegna sabato 17 giugno ale 17,30 l’appuntamento con Luisa Cotta Ramosino, direttrice della nota piattaforma Netflix e produttore creativo delle seguitissime serie "I Medici" e "Leonardo", che interverrà al dibattito organizzato presso i giardini dei Musei Civici Madonna del Parto a Monterchi.