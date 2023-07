I ricordi di Michielin "Le mie estati aretine Torno dove ho scritto il mio primo romanzo"

di Francesco Tozzi

Piazza Masaccio, a San Giovanni, non è mai stata così calda. Non è soltanto colpa della colonnina di mercurio impazzita. C’è Francesca Michielin stasera in città, uno degli eventi di punta dell’estate valdarnese. Tutto è pronto per accogliere la cantante di Bassano Del Grappa, che ha rivelato a La Nazione di essere molto legata ad Arezzo. "Ci ho passato tante estati della mia infanzia - ha raccontato la cantautrice - Qui ho scritto tante canzoni e ho avuto modo di ispirarmi, ma soprattutto, è proprio tra le colline toscane di Arezzo che ho iniziato a scrivere il mio primo romanzo, ‘Il cuore è un organo’". Il concerto, tappa del summer tour "L’Estate dei Cani Sciolti" è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con MenGo Music Fest, Arezzo Music Fest e We.ar, e sta richiamando pubblico da tutta la Toscana e non solo. La cura certosina dell’organizzazione è la firma del gruppo di Paco Mengozzi. Dopo un’edizione di grandissimo successo conclusasi pochi giorni fa con enorme riscontro di pubblico, la troupe del festival aretino sarà in azione anche in provincia.

L’apertura dei cancelli per il pubblico è prevista alle 20, un’ora e mezzo prima dell’inizio dello spettacolo. All’interno dell’area del concerto sarà allestito un bar per la somministrazione di bevande, birra e cocktail. Le parti di via Mazzini e via Alberti vicine alla piazza saranno interdette alla circolazione per motivi di sicurezza pubblica e per posteggiare l’auto saranno disponibili i parcheggi di via 2 Giugno, piazza della Libertà, via Vetri Vecchi, parcheggio Carlo Alberto dalla Chiesa o piazza Casprini in zona stadio e gli stalli in zona Sant’Andrea.

Misure di sicurezza capillari per permettere a tutti i fan di assistere all’evento in tutta tranquillità, conciliando anche le esigenze del centro storico, che proprio stasera, in contemporanea, vedrà le vetrine dello shopping rimanere con la saracinesca alzata fino a mezzanotte. Dai successi che l’hanno consacrata al grande pubblico fino ai brani dell’ultimo album, Francesca Michielin incanterà San Giovanni con la sua voce e le sue qualità di scrittura e di musicista. Un’artista che riesce a spaziare tra cantautorato e musica leggera, notevole polistrumentista, vincitrice nel 2011 di X Factor e poi conduttrice dell’edizione 2022 del talent show, molto apprezzata al Festival di Sanremo e che sarà anche la prossima stagione al timone di una trasmissione di punta di Sky.

Questa notte Michielin proporrà il suo ultimo lavoro, "Cani sciolti", un disco più sincero, crudo, diretto. "Anche se è un progetto totalmente fuori dalle logiche di mercato - ha rivelato la polistrumentista veneta - forse proprio per questo acquisisce per me anche un valore, non dico militante, ma di impegno all’interno della nostra società di artisti. Un impegno a fare musica anche non sempre accomodante, ma scomoda e profonda". A partire dai primi di luglio Francesca sta attraversando il Paese da nord a sud, portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d’Italia, tra litorali e alta quota, i brani della sua più recente produzione e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. Poi si prenderà una pausa. La cantante si concederà "una bella e lunga vacanza e un sacco di libri da leggere. Onestamente, vorrei anche imparare a suonare un nuovo strumento musicale".