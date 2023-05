I pomeriggi in disco al Politeama I genitori: i nostri figli entusiasti

di Francesco Tozzi

Tutto pronto per l’evento di chiusura della discoteca pomeridiana allo Spazio Politeama. Finale di stagione quest’oggi per il Teen Party, l’iniziativa che ha coinvolto centinaia di adolescenti, diventando ben presto un nuovo punto di riferimento per il divertimento sano e responsabile dei ragazzi. Un entusiasmo, quello per la disco al pomeriggio, che è stato trasmesso dai genitori ai figli: "All’inizio mia figlia non se la sentiva di andare - racconta sorridendo Eleonora, mamma di Noemi - poi sono stata io a convincerla a partecipare, perché mi sembrava di tornare indietro nel tempo. Penso che questo tipo di esperienze, che ti fanno avvicinare a piccoli passi alla vita adulta, debbano iniziare gradualmente. Per questo motivo preferisco che mia figlia si approcci prima di tutto alla discoteca che si svolge in fascia pomeridiana. La considero un’iniziativa molto interessante e mi auguro possa essere riproposta anche in futuro". La volontà da parte degli organizzatori c’è. Se tutte le variabili in gioco lo consentiranno, il Teen Party potrebbe tornare già dal prossimo autunno.

I ragazzi intanto confidano nella nuova stagione. Molti infatti sono già disperati, convinti che l’apertura di oggi pomeriggio sia l’ultima. Ma l’amministrazione comunale e l’associazione MAHmutt sono già a lavoro per riaprire indicativamente ad ottobre, se ci saranno le condizioni. Il bilancio dei tre mesi appena trascorsi, in ogni caso, è senza dubbio positivo. Un successo che ha ripopolato il centro storico di Montevarchi nei fine settimana e che ha saldato ancor di più il legame tra genitori e figli, due generazioni diverse che danno lo stesso giudizio su un’attività di svago per gli adolescenti, in un momento particolare della loro crescita in cui spesso e volentieri il conflitto con gli adulti è all’ordine del giorno. Dopo due anni di pandemia, i giovani sentivano il bisogno di trovare nuove valvole di sfogo per riappropriarsi degli spazi di socializzazione perduti.

Per i più grandi, è stato invece un ritorno al passato, quando il primo amore poteva nascere la domenica pomeriggio, perché era ancora troppo presto per il sabato sera. Gli organizzatori hanno poi lasciato spazio ad un team di professionisti, dj qualificati che arrivano in Valdarno appositamente per suonare al Politeama, in un ambiente controllato e libero da alcol e droghe. E il Politeama si è prestato benissimo a questo esperimento, vista la natura polivalente dell’ex cinema, in grado di ospitare rassegne culturali di vario genere, come presentazioni di libri e mostre d’arte, trovandosi in una posizione strategica, facilmente raggiungibile a piedi e a pochi minuti dalla stazione ferroviaria. Un progetto che rientra in un piano di valorizzazione della mandorla per rendere più accessibile ai giovanissimi una tipologia di svago diversa dal solito, che in città capoluogo come Firenze, ad esempio, è già di tendenza da tempo. Il 5 febbraio, per molti teenager, è stata una prima volta colma di emozioni. Adesso tutti sperano che la buona movida torni al più presto.