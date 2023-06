I nuovi talenti de "Le 7 Note" oggi in concerto

Quale miglior modo per festeggiare l’arrivo dell’estate se non in musica? La scuola di Musica Le 7 Note di Arezzo organizza per oggi domenica 4 giugno alle ore 17.30 un concerto di Nuovi Talenti. Appuntamento a San Domenico con il gran finale della piccola rassegna di concerti "7 NOte in festa", che ha avuto per protagonisti gli allievi e i docenti della scuola di musica.

Il concerto avrá luogo all’interno della Chiesa e nella piazza per salutare la fine delle lezioni insieme ad allievi e sostenitor della storica scuola di musica cittadina.

Oggi a partire dalle ore 17.30 nella Chiesa di San Domenico e nella Piazza antistante, si esibiranno tanti nuovi talenti appunto. Protagonisti dell’appuntamento finale di "Ricreando oltre il suono" saranno: l’Orchestra Suzuki de Le 7 Note, i docenti Marta Lazzeri e Marta Serpi, ai violini, Carmelo Giallombardo, alla viola, Benedetta Bertuccini, al flauto, Lisa Napoleone, al violoncello, Alessio Nocentini e Fabiana Russo, Children’s Music Laboratory, Marco Lazzeri, pianista accompagnatore.

Per informazioni: [email protected]| 3408701431. Ingresso libero.