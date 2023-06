"I nostri tesori nel libro in regalo" Van Straten lancia il mondo Alinari Una guida alle immagini migliori

di Gaia Papi

Più di cinque milioni di fotografie che raccontano la storia, la cultura e il paesaggio dell’Italia da metà Ottocento ai nostri giorni. Un archivio unico al mondo quello Alinari, acquisito dalla Regione per tutelarne e promuoverne lo straordinario patrimonio. Oltre 5 milioni di pezzi, materiale fotografico, a cui va aggiunto materiale bibliografico e strumentale. "Si pensa agli archivi come ad un qualcosa di polveroso, in realtà sono strumento di comunicazione con il territorio" spiega Giorgio Van Straten (foto a destra), presidente della Fondazione Alinari per la fotografia.

Un territorio in cui la Fondazione è radicata?

"Si, soprattutto quello toscano. La mostra inaugurata a dicembre scorso al Museo Casa Ivan Bruschi è la prima in una città toscana dopo che il patrimonio Alinari è diventato pubblico. Una mostra che sta riscuotendo grande successo, tanto da averne previsto una proroga di circa sette mesi, fino ad ottobre".

Quale è il segreto del successo delle mostra "La sottilità dell’aria", il cui catalogo è oggi in omaggio con La Nazione?

"Quello che piace e funziona è la capacità di documentare un territorio, ciò che ha attraversato i secoli e che poi si è modificato. E’ importante per una comunità capire da dove viene e dove deve andare. Insomma un riconoscersi attraverso le immagini. Due i filoni: la documentazione e il divertimento. La moda, le auto, gli oggetti passati".

Una ricerca ei chiedete la "collaborazione" dei visitatori…

"L’archivio conta più di seimila foto, 250 mila immagini digitali. La precisione assoluta nelle schede di catalogo non è semplice. Richiede tante competenze diverse, ma anche quelle del vissuto. Proprio al museo Bruschi, parlando con i visitatori, è emerso come una foto non rappresentasse La Verna come indicato. E’ un lavoro senza fine".

Quali le foto che preferisce della mostra e del libro?

"Mi piace molto la parte storica Alinari. Come gli scatti lungo l’Arno. Siamo nell’epoca del pittorialismo, una dimensione estetica molto forte. Ma amo anche la sala dedicata a Monteverde. Un fotografo non professionista che ha lasciato storie di vita, luoghi accompagnati da persone, con una grande capacità nell’organizzazione degli spazi".

Le foto centrali nella vita dell’uomo…

"Sì, lo sono anche oggi, ma hanno perso materialità. Sono caratterizzate da una conservazione a breve, anche se stanno nascendo app per stampa anche di grandi quantità. Le nuove generazioni non hanno la concezione della foto come oggetto".

Parte delle foto Alinari rimarrà qui..

"Sì, le stampe in esposizione vengono acquisite da Casa Bruschi,i diritti rimarranno di Alinari. Abbiamo trovato spazio in questo meraviglioso museo".