I Noi Nati Male sul palco del Rock Heat per presentare il nuovo album

I Noi Nati Male tornano sul palco in un concerto per ripercorrere trentacinque anni di carriera e per presentare il nuovo album. Stasera alle 22.30, il Rock Heat Club di via Galvani proporrà un viaggio tra i più grandi successi di ieri e di oggi di una band aretina che, da sempre, si pone fuori dagli schemi per l’entusiasmo, l’allegria, la libertà, la creatività e i ritmi della propria musica. Il concerto, a ingresso gratuito, verrà inteso come una vera e propria festa dove i Noi Nati Male suoneranno con alcuni musicisti con cui hanno condiviso un percorso artistico che, dal 1989, è stato scandito dalla produzione di quattro demo e cinque album. L’ultimo di questi, "Trenta", sarà suonato in anteprima assoluta durante la serata. Questo disco è frutto di un lungo lavoro in studio per perfezionare i testi, gli arrangiamenti e le sonorità di sette brani originali capaci di esprimere la vena artistica e l’identità del gruppo a partire dal singolo di apertura "Canzone allegra" che è già stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali e che sarà seguito da "Postulati", "Luna", "Trenta", "Fenomeno", "Spigoli" e "Triglicerici". L’ottava e ultima canzone è stata infine prevista come una sorpresa per gli appassionati della musica dei Noi Nati Male, con una rivisitazione del loro brano più celebre: "L’erba datela ai conigli". L’originalità della band è confermata dalla scelta di pubblicare il disco su un inedito supporto usb che sarà in distribuzione da stasera e che potrà poi essere richiesto anche in una speciale versione su vinile. A salire sul palco del Rock Heat Club saranno Francesco "Giano" Lombardi alla voce, Gabriele "Cato" Polverini e Luca "Basil" Praticò alle chitarre, Andrea "Obelix" Irato al basso, Nicola "Sistola" Bonolis alle tastiere e Nicola "Cigo" Cigolini alla batteria che, in alcuni pezzi, saranno affiancati anche da Roberto "Breda" Bardelli alla batteria e da Shady Hasbun percussioni. "Trenta - dice Gabriele Polverini - doveva uscire nel 2019 per i nostri 30 anni, poi posticipato per il Covid".