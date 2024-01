I Negramaro da Jovanotti. Portano il brivido Sanremo

Un’altra foto dal letto dell’ospedale milanese che ospita Jovanotti. A distanza di quattro giorni dall’ultimo post, il Jova posta una foto insieme ai Negramaro, gruppo tra i presenti sul palco di Sanremo di quest’anno. Come sempre appare sorridente e con le braccia alzate circondato dagli amici. Una ventata di allegria e voglia di tornare in mezzo al pubblico che mai lo ha abbandonato. Ed è proprio la voce del gruppo Giuliano Sangiorgi ad abbracciarlo e a dargli un bacio sulla faccia, quello che tanti fan vorrebbero dargli per fargli sentire tutto il loro affetto. E alla vista del post infatti i fan si scatenano con migliaia di messaggi: "Buona guarigione Lorenzo" "Ti aspettiamo presto" e così scorrono via le parole per l’amato cantante vittima lo scorso luglio di un incidente con la sua mountain bike. Sono passati 6 mesi da quel brutto incidente in bici del luglio scorso a Santo Domingo che costò al cantante cortonese clavicola rotta e femore fratturato in tre punti ma nonostante la riabilitazione per Lorenzo Cherubini è stato necessario tornare in sala operatoria. Pochi giorni fa, infatti aveva messo sui social una foto dove raccontava: "Sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente". Così il Jova direttamente dalla sua bacheca instagram, dalla quale fin da quello s 16 luglio ha costantemente tenuto aggiornato i suoi followers su quello che gli era capitato. D’altronde lo aveva già anticipato Jovanotti: "adesso ho una gamba più corta, non mi hanno allineato bene il femore", aveva detto Lorenzo ai microfoni di RaiRadio2 facendo riferimento all’operazione a cui venne sottoposto in Repubblica Dominicana a seguito della caduta. Poi vi racconto, promette ai fan. "Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto, grazie". Insomma, sempre con il solito ottimismo conclude, "da oggi stesso riprendiamo ill viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni".