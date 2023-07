I musical con "Jazz on Broadway" L’Independence day al Petrarca

Mentre l’America festeggia l’"Independence day", il 4 luglio ad Arezzo si fa festa con "Jazz on Broadway". Stasera alle 21,15 sul palco del teatro Petrarca protagoniste le voci di 20 cantanti americani per rivivere le atmosfere di celebri musical di Broadway come "Porgy & Bess", "Les Miserables", "The Phantom of Opera", "The Sound of Music", "Sister Act", "The Wizard of Oz", "Aladdin". Si alterneranno a classici jazz di grandi autori, da George Gershwin a Richard Rogers, da Harold Arlen a Duke Ellington e molti altri. Non mancheranno esecuzioni che attingono al repertorio italiano, come il brano per coro e voce "Nella fantasia", ispirato alla colonna sonora del film The Mission, che vide tra i suoi compositori anche Ennio Morricone. Ad accompagnare le voci, un ensemble di Oida Orchestra Instabile di Arezzo composto da sette jazzisti: Francesco Sarrini al contrabbasso, Dario Rossi alla batteria, Daniele Nasi al sassofono, Andrea del Vescovo tromba, Paolo Acquaviva trombone, Federico Nuti al pianoforte, Paula Gelpi tastiere e dal quartetto archi di Oida guidato da Lorenzo Rossi, primo violino e direttore della stessa orchestra, insieme a Marna Fumarola al violino, Elisa Pieschi al violoncello, Erika Capanni viola. L’ensemble musicale verrà diretto dal maestro Whittaker Locke della Columbus State University. I biglietti sono disponibili da Vieri Dischi ad Arezzo e su ticketone, per il concerto che propone il meglio di Broadway e classici del Jazz arricchiti da letture sui diritti umani, organizzato da Spazio Seme e l’americana Friends University in collaborazione con Mengo Festival che proprio con questo spettacolo apre la sua settimana di eventi.

I giovani cantanti sono guidati da Matthew Schloneger, docente di voce presso la Friends University e presidente dell’associazione nazionale degli insegnanti di canto in Kansas, e Gianni Bruschi, direttore artistico di Spazio Seme. Tutti e 20 fanno parte di "Opera Seme International Voice Program", programma residenziale di formazione per cantanti d’opera con insegnanti americani e italiani, al suo secondo anno, ideato dal centro artistico internazionale Spazio Seme in collaborazione con Friends University.

Angela Baldi