I Musei di San Giovanni si aprono ai malati di Alzheimer

Arezzo, 13 novembre 2023 – Il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea di San Giovanni hanno aderito al Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer e, insieme a MUS.E, organizzano appuntamenti dedicati agli anziani e a persone con Alzheimer e decadimento cognitivo. Uno di questi si è tenuto mercoledì 8 novembre, con il bis nella giornata di ieri, quando si sono svolte due visite speciali dedicate agli ospiti dell’Asp Masaccio e ai pazienti della casa di cura Frate Sole di Figline. Condotti da mediatori MUS.E e affiancati da operatori e educatori geriatrici specializzati, i partecipanti hanno potuto vistare la mostra “Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea”. Una bellissima esposizione promossa dal Comune e inserita nell'ambito del progetto “Terre degli Uffizi”.

La rassegna è un viaggio speciale nell’arte del pittore attraverso dieci tondi dipinti su stuoia e altre pregevoli opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi e da altre collezioni. I visitatori sono stati accompagnati nelle sale, per ammirare ed esplorare in tutta tranquillità la materia stessa dell’arte, soffermandosi su alcuni capolavori che prendono vita grazie ad una narrazione condivisa. Tutti i programmi della rete Musei toscani per l’Alzheimer, nella loro varietà e differenza, fanno parte di un progetto complessivo, fondato su un’idea di museo come istituzione culturale inclusiva. Si parte anche da un altro presupposto. La demenza, piuttosto che come una malattia, viene considerata una condizione, che coinvolge non solo la persona con demenza, ma anche chi la accompagna e sostiene in questa sfida.

Per tutti i pazienti che non possono lasciare le strutture che li ospitano, MUS.E propone i "Musei in valigia". Saranno infatti i mediatori MUS.E, valigia alla mano, a portare il museo a chi non può visitarlo. Iniziative che hanno riscosso grande successo e le visite dei giorni scorsi sono state partecipate e apprezzate da ospiti e accompagnatori. Due settimane fa un nutrito gruppo dell’ENS – Ente Nazionale Sordi – Sezione di Arezzo, aveva visitato la mostra “Orizzonti” a Casa Masaccio con la guida di un mediatore di MUS.E e il supporto di un interprete LIS. Questi appuntamenti rientrano in un percorso che il Comune di San Giovanni sta perseguendo da tempo, per rendere i propri musei più inclusivi e – in tal modo – aperti e fruibili ai pubblici più diversi. Si tratta di un processo di ampio respiro, che punta a far beneficiare tutti delle offerte culturali cittadine attraverso varie attività e progetti. Tra le principali, oltre all’adesione dei due musei civici al Sistema dei Musei Toscani per l’Alzheimer, il progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sensitive e cognitive nei due musei civici, che ha ricevuto un finanziamento di 930mila euro da parte dell’apposito bando Pnrr: 450mila euro per Casa Masaccio e per 480mila euro per il Museo delle Terre Nuove.