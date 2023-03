"I misteri di Mitra" conferenza con l’Archeosofica

Cronaca

Medicina, reparto aperto in estate "L’ospedale non taglia posti letto Sono in arrivo gli specializzandi"

Simona Dei, direttrice sanitaria della Asl: "I giovani dottori hanno difficoltà a vivere in una sede periferica. Per rendere appetibile il posto facciamo percorsi che consentono di lavorare in strutture anche centrali".