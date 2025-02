I misteri della sessualità. L’incontro con l’esperta

CORTONAUn viaggio tra scienza, scoperte e tabù per indagare la sessualità femminile con uno sguardo innovativo. È questo l’obiettivo dell’incontro "La ricerca sulla sessualità femminile a nudo – Cosa abbiamo scoperto e cosa dobbiamo ancora scoprire", in programma il 6 marzo alle 18 presso Factory Dardano 44, a Cortona. L’evento, promosso dall’Associazione Effetto Eco in collaborazione con il Padova Sex Lab, inaugura il mese simbolo delle conquiste e delle lotte femminili, offrendo alla comunità un’occasione per approfondire gli sviluppi della sessuologia femminile, tra dati scientifici e riflessioni sociali.

A guidare il pubblico sarà Celeste Bittoni, neuroscienziata e co-fondatrice del Padova Sex Lab, laboratorio di ricerca dell’Università di Padova specializzato in studi all’avanguardia e divulgazione in ambito sessuologico. Il suo obiettivo è duplice: "Da un lato voglio spiegare le metodologie che utilizziamo nella nostra ricerca, dall’altro stimolare la curiosità del pubblico", spiega Bittoni. "Ad esempio, tutti diamo per scontato che l’ossitocina sia associata all’amore. Ma su quali basi scientifiche è stato stabilito?", sollecita.

I temi da affrontare sono molti: "Vorrei mettere a confronto le conoscenze consolidate con le tante che ancora non abbiamo. Perché sappiamo così poco della sessualità femminile? Perché per lungo tempo la ricerca è stata condotta quasi esclusivamente da uomini. E questo si riflette ancora oggi", sottolinea la neuroscienziata. "Un altro aspetto che mi sta a cuore è scardinare il tabù che circonda la masturbazione femminile e, più in generale, il piacere e l’orgasmo delle donne".

Con questo incontro dal vivo, Eco introduce ufficialmente alla comunità cortonese il Padova Sex Lab, dopo una prima fase di collaborazione online, con la pubblicazione di contenuti divulgativi sui social delle due realtà: "Vogliamo stimolare un dibattito aperto e consapevole sulla sessualità femminile, troppo spesso circondata da silenzi e stereotipi", spiega Margot Cassatella, segretaria di Effetto Eco. L’iniziativa rappresenta anche un legame speciale per Bittoni, originaria della vicina Castiglion Fiorentino: "Il mio cuore è diviso tra Padova e Castiglion Fiorentino da sempre. Tornare qui portando un pezzo del mio lavoro e fornendo una lente per capire temi di cui troppo poco spesso si sente parlare è per me un’emozione unica".

La sua carriera, sviluppata tra neuroscienze e sessuologia, si è consolidata anche grazie a studi negli Stati Uniti. Oggi, a Padova, si occupa di ricerca sulla sessualità e sulla salute genitale, con un forte impegno nella divulgazione, anche tra i più giovani: "Stiamo portando programmi di educazione sessuale nelle scuole, affrontando temi fondamentali come il consenso e il riconoscimento delle emozioni, per aiutare i ragazzi a sviluppare una consapevolezza più profonda di sé e delle proprie scelte", spiega. L’obiettivo finale? "Promuovere l’applicazione della neurofisiologia sul campo della sessualità femminile. Siamo i primi in Europa a farlo", conclude.

Sofia Zuppa