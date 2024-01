I mille giorni velenosi quanto il keu

Sono passati esattamente mille giorni dal 15 aprile 2021 quando il caso keu, parolina all’epoca sconosciuta ai più, deflagrasse tra arresti, sequestri e terreni inquinati. Nel 2024 siamo ancora al punto zero di un processo che inizierà il prossimo aprile, tre anni esatti dopo il blitz della Direzione distrettuale antimafia. Nell’inchiesta c’è anche un versante aretino che riguarda la famiglia Lerose e due grandi aziende del recupero metalli preziosi come Chimet e Tca. Un’irragionevole lunghezza delle procedure che, al di là di come finirà questo processo, intanto provoca di certo ripercussioni dannose. In attesa del giudizio si bloccano investimenti, nuovi posti di lavoro e altre opportunità. Un’inefficienza velenosa quanto il keu.