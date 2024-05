"I Mille e un Morso" con Gianni Micheli. Letture a merenda

Prosegue con la golosità tipica del cioccolato la primavera di Sentiero di Casa, la prima Bagel House di Arezzo, con l’invito ai più piccoli e alle loro famiglie ad un pomeriggio di festa tra storie, musica e sorrisi nell’ambito della rassegna "Che mi leggi a merenda?". Oggi con inizio alle ore 16:30, l’appuntamento è con i racconti de "I Mille e un Morso" di e con Gianni Micheli. Un vero e proprio omaggio al cibo degli Dei che sarà condotto dal performer aretino attraverso alcuni tra i suoi personaggi più stravaganti, dall’estroso Bombetta al vampiro Ciovampo, dal coltivatore biologico Biondino al maestro di scuola Trombetta, dal pasticcere internazionale Colcaca Ocescaldunet De Bur al generale Cioccurcules passando dalle note golose del cantautore RockCioc. Un vero e proprio manifesto d’amore e fantasia per un alimento tanto prezioso, anche per l’immaginazione dei più piccoli, che si concluderà con una ricca merenda a base di bagels e, naturalmente, cioccolato. L’evento, a cura di Sentiero di Casa, è realizzato in collaborazione con Officine della Cultura. Info e prenotazioni: 3758131500.