I milioni del rione sanità Via a dieci cantieri insieme da qui alla fine dell’anno La mappa degli interventi

L’ombelico del mondo è una palazzina di quattro piani, novemila metri quadri e venti milioni di spesa. Un ombelico impegnativo, difficile da nascondere anche con un bel tatuaggio. Sorgerà di fianco alla sesta scala, all’interno dell’ovale infinito dell’ospedale. Si chiama palazzina volano.

Un po’ perché sarà utilizzata come base logistica per gli spostamenti dei reparti sotto cantiere. E un po’ perché diventerà il "fresbee" del rilancio della sanità aretina. Che affonda la vanga e il bisturi nei fondi del Pnrr ma non solo: e lancia in un colpo solo la bellezza di dieci cantieri.

"Molti interventi sono iniziati, gli altri non partiranno oltre il dicembre 2023" conferma la direttrice amministrativa Antonella Valeri, che le date di solito non le snocciola a caso. Una rete di lavori la cui entità economica supera gli 80 milioni di euro.

E che aspetta il fiore all’occhiello: il via libera da Roma alle risorse per il nuovo hospice. "Abbiamo mandato il progetto, deve essere finanziato con l’articolo 20 di una legge del 1988, contiamo di avere la risposta a breve". Una palazzina diventata simbolo più di quella volano, per l’odissea di questi anni e il suo valore emotivo.

Ma intanto il resto va. Intanto sono in corso i lavori in due punti nevralgici dell’ospedale. Uno è l’area operatoria. Un investimento da oltre 15 milioni di euro. Le nuove sale chirurgiche saranno 10: otto più una ibrida e una dedicata alla robotica. Più ampie, a soffitto e quindi senza contatti con il terreno. Tutto in un trionfo tecnologico: tra schermi sospesi, colori riposanti e piante. Due lotti. Finora concentrati all’esterno per ampliare lo spazio, poi quelli interni, lasciando sempre a disposizione 5 sale.

L’altra operazione partita di recente è quella del pronto soccorso, quasi tre milioni di euro, l’ampliamento dell’open space centrale, nuovi percorsi. Già completate la sala angiografica e il laboratorio di analisi.

Poi ecco il fuoco di fila degli interventi. Anche al Pionta la città dei cantieri cresce. La centrale operativa territoriale sta procedendo di buona lena, si stanno tirando su le mura.

Il centro prelievi sopra il Baldaccio è opera del Comune, il cantiere procede l’inaugurazione dovrebbe essere fatta entro ottobre. Dall’altra ala del parcheggio ecco la Casa della Salute: operazione da un milione e 700 mila euro, il contratto deve essere firmato entro il 30 settembre, via ai lavori entro Natale.

In partenza anche quelli sul distretto di via Guadagnoli: manca solo la definizione completa degli spazi provvisori. Per i servizi all’utenza l’ipotesi prevalente è via Curtatone ma ci saranno altre sedi distaccate. E’ una ristrutturazione da quasi tre milioni di euro e da tre anni di lavori. Durante i quali il Giotto perderà il suo riferimento principale.

Avanti anche l’ospedale di comunità. Una struttura ex novo per venti posti letto di cure intermedie, la fase di passaggio dal ricovero al ritorno a casa, determinanti anche nell’era Covid. Prezzo quasi tre milioni di euro, sede via Laschi,.

Ed eccoci alla palazzina volano da venti milioni di euro. A giochi fatti dovrebbe servire da laboratorio di analisi, direzione sanitaria del presidio e tanto altro. Ora ha una funzione logistica per mandare avanti tutta la macchina. In via conclusione l’ultimo apostrofo della rianimazione: i quattro posti per la terapia subintensiva di pneumologia. E fervono i lavori al nuovo centro per l’autismo, la cui apertura dovrebbe scattare entro l’anno.

E siamo ancora ad una parte della rivoluzione interna. Che ai 15 milioni per le sale operatorie aggiunge i dieci spesi o da spendere per terapia intensiva e subintensiva, quattro per il sistema antincendio e 17 per la sicurezza sismica, 7 per i reparti ad alta intensità e ben ventuno per ristrutturare i primi tre settori. Tra i vicoli del rione sanità.

Alberto Pierini