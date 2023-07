I Mercoledì di Anghiari, torna l'appuntamento estivo con musica, spettacoli e promozioni

ANGHIARI

Sarà l’edizione numero 17 quella de "I Mercoledì di Anghiari", che prenderà il via il 5 luglio per poi proseguire settimanalmente fino al 30 agosto. Ad annunciarla è stato Claudio Giorni, il presidente del centro commerciale naturale Vie di Anghiari: "Sono nove quest’anno gli appuntamenti della diciassettesima edizione: il 5, 12, 19, 26 luglio e 2, 9, 16, 23 e 30 agosto con i quali Anghiari riuscirà a calamitare per le strade del centro storico migliaia di visitatori. Ogni mercoledì ci saranno tante idee e serate a tema che animeranno tutta l’estate anghiarese. Mi preme segnalare alcune importanti novità di questa edizione – continua Giorni – il salotto del Jazz, ogni mercoledì in piazza Mameli, il nuovo allestimento in piazza IV Novembre del Giardino del Teatro rivolto ad un pubblico giovanile, i laboratori di cucina per bambini in piazza Baldaccio e la rassegna di spettacoli teatrali denominata Teatro in panchina in piazza del Popolo".

E si comincerà in anticipo, dalle 18, per meglio favorire l’afflusso di gente. "Musica, spettacoli teatrali, intrattenimento per i bambini – evidenzia Valeria Alvisi (nella foto), direttore di Confesercenti Arezzo – più mercatini, negozi aperti dopo cena con le loro speciali offerte promozionali, cene e menù degustazione nei ristoranti e bar del centro storico. Come Confesercenti, siamo a fianco delle nostre imprese, anche in questa nuova edizione".