I manoscritti non bruciano Chieli e il patto col diavolo

Al via la stagione 2023 del teatro dei Ricomposti, è F(r)ame la cornice degli eventi in programma ad Anghiari. In arrivo una serie di spettacoli che tra aprile e maggio offriranno al pubblico proposte di prosa e danza. Si parte stasera alle 21 con "I manoscritti non bruciano", una coproduzione 2022 di Teatro Macondo e Consorzio Altre Produzioni Indipendenti con la collaborazione e il supporto di Istituto di Cultura e Lingua Russa di Roma. In scena Emilio Barone, Alessandra Chieli, Anton de Guglielmo per il testo e la regia di Alessandra Chieli. Cosa accadrebbe se fossero i malvagi a parlare di cura e pietà? Se quiete e felicità, non successo e ricchezza, fossero l’agognato cambiamento offerto dal diavolo nel suo patto millenario con l’uomo? Il Maestro e Margherita è un’opera letteraria ingombrante, illuminante e complessa. Quello che si è cercato di fare è stato creare un’opera al contempo ridente e profonda, che possa restituire al pubblico l’allegria del pensiero; che riesca a comunicare la percezione della mediocrità ma anche della sublimità del mondo che viviamo; che faccia intravedere una speranza, quella che seppur vivendo in una società complessa, difficile e ostile, non tutto è perduto. Perché il senso di condivisione, il libero pensiero, l’aspirazione a qualcosa di più alto, non sono qualcosa di morto e inutile. Perché come ribatte Woland, "I manoscritti non bruciano". Mai.

Il 22 aprile alle 21 va in scena la danza con la Serata Spellbound Contemporary Ballet e le coreografie di Mauro Astolfi. Il 30 aprile alle 21 c’è Riva Luigi ‘69’70 Cagliati ai dì dello scudetto con Cada Die Teatro di e con Alessandro Lay. Il 5 maggio alle 21 torna la danza con Trittico Adriano Bolognino, il 13 maggio alle 21 la prosa con Uno, nessuno e centomila, una Produzione Ergo Sum con Enrico Lo Verso per la regia di Alessandra Pizzi. Enrico Lo Verso veste i panni di Vitangelo Moscarda e rende magistralmente omaggio a tutti i personaggi del racconto, ma soprattutto rende omaggio all’universalità del pensiero di Luigi Pirandello. Lo fa con una mimica e una parlata sensazionali, anima una scena minima ed essenziale che pare affollata dalle domande, dai dubbi, dal continuo, incessante bisogno di trovare risposte, tipico della scrittura di Pirandello.

Il 19 maggio alle 21 Woody Neri con Shakespearology un’intervista impossibile a William Shakespeare. Un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona.