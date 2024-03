I malati di cancro mai più soli. Progetto nel ricordo di Martina

di Massimo Bagiardi

Si chiama "Opera Minima" e si pone come obiettivo quello di occuparsi della consulenza e della gestione in maniera totalmente gratuita delle pratiche amministrative e legali per tutte le persone che lottano contro le malattie tumorali. Un progetto, questo, creato dal terranuovese Armando Mansueto, presidente del Movimento Consumatori Arezzo ma anche padre della sfortunata Martina, una donna di 42 anni morta alcune settimane fa a causa di un tumore cerebrale che, col passare del tempo, nonostante le tante cure e la grande forza di volontà spesa giorno dopo giorno, non le ha purtroppo dato scampo. Un vuoto davvero incolmabile, ecco quindi questa iniziativa per cercare di ricordare la figura della figlia ma anche di aiutare chi, in un momento decisamente drammatico della propria vita, si ritrova da solo a dover sbrigare tutte le pratiche burocratiche cui si deve far fronte all’insorgere di una brutta malattia.

Lo stesso Mansueto, infatti, ha ricordato come i malati oncologici si trovano spesso da soli, di fronte a grossi problemi finanziari e sanitari molto spesso difficili da risolvere o, comunque, complicati da portare avanti di pari passo a quello che si sta vivendo: "Noi come Sportello dei Cittadini, nel nome di Martina, ci mettiamo a disposizione – ha ricordato Mansueto – Come Movimento Consumatori stiamo cercando di affrontare i problemi ambientali della nostra vallata che, secondo noi, incidono su molte situazioni tumorali. Da ultimo abbiamo iniziato ad effettuare delle donazioni periodiche per supportare la ricerca dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di Padre Pio a San Giovanni Rotondo". Martina Mansueto, che da anni ormai si era trasferita in Piemonte dove viveva col marito, aveva comunque ricoperto diversi ruoli nella provincia aretina compreso quello di consigliere provinciale.

Proprio lo scorso venerdì, all’interno della massima assise aretina, la figura della quarantaduenne è stata ricordata dal consigliere Simone Pietro Palazzo: "Nella consiliatura insieme a Martina abbiamo collaborato come una grande famiglia" ha detto e con lui anche le parole del presidente del consiglio stesso, Alessandro Polcri, che ha ricordato la grande passione politica della donna capace di istituire il più giovane gruppo consiliare mai creato in provincia: democratici per cambiare. La seduta si è poi conclusa con un minuto di silenzio osservato per onorare la 42enne al termine del quale con un applauso unanime, davanti ai familiari visibilmente commossi, si è chiusa la breve, ma decisamente intensa, commemorazione.