I magnifici dieci. Giovani musicisti allo stage annuale

Dieci musicisti e formazioni da camera di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dalle province di Firenze, Arezzo e Grosseto, per i quali si apre adesso una preziosa opportunità per la costruzione della propria carriera nel mondo della musica. Sono i vincitori della terza edizione di "Attraverso i Suoni", progetto di A.Gi.Mus Firenze, Arezzo e Grosseto e Fondazione Cr Firenze, unico nel suo genere, ideato sotto la direzione artistica di Luca Provenzani, presidente di A.Gi.Mus. Firenze, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno, a lungo primo violoncello dell’Orchestra della Toscana e attualmente collaboratore nello stesso ruolo di altre importanti orchestre italiane e Gloria Mazzi pianista e Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto. Le audizioni di concorso si sono svolte il 3 giugno al Teatro 13 di Firenze e hanno decretato vincitori i pianisti Davide Conte, Nicola Mazzei, Luca Romagnoli e Sebastian Emilio Suvini, il Quartetto Alfieri (quartetto d’archi formato da Matteo Baldoni, Davide Moro, Matteo Introna e Sofia Bellettini), il Duo Nami (con i violoncellisti Lavinia Golfarini e Andrea Volcan), il Duo Hexen (pianoforte a quattro mani, Sara Salvietti e Caterina Mega), il Duo Scalabrella – Peruzzi (duo di chitarre formato da Isaac Peruzzi e Matteo Scalabrella), il Duo Karan (Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra), l’arpista Sofia Agosta. I dieci vincitori saranno scritturati da A.Gi.Mus. per un anno. Ad ogni gruppo o solista sarà riconosciuto un premio fino ad un massimo di 4.000 euro in cachet e benefits. Nel corso dell’anno, ai giovani vincitori di "Attraverso i Suoni", saranno offerti almeno tre concerti in Regione e sul territorio nazionale, in prestigiose sale da concerto. I benefits, invece, sono strumenti preziosi, che grazie al progetto riceveranno gratuitamente, per avviare la loro carriera: un percorso di affiancamento curato da Tiziana Tentoni per la cura della comunicazione e dei social, la costruzione del proprio sito internet, lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e della visual identity, oltre a un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali. Novità importante del 2024 è la partnership con Rete Toscana Classica: alcuni dei vincitori affronteranno l’esperienza della registrazione.