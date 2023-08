I lupi attaccano e uccidono animali a Terranuova: Coldiretti e Cia chiedono interventi

Non si fermano gli attacchi dei lupi in Valdarno e ancora una volta a farne le spese sono stati gli allevatori che hanno le loro attività nella fascia collinare di Terranuova. Le incursioni dei "carnivori vaganti" si moltiplicano ormai ciclicamente e l’ultima risale alla scorsa settimana. A diventare terreno di caccia alle soglie del Ferragosto due aziende agricole del territorio, una in località Val d’Ascione e l’altra nelle vicinanze della frazione della Cicogna, entrambe già visitate a più riprese in passato e che hanno visto lievitare ulteriormente il numero dei capi persi nei primi otto mesi di quest’anno di altre due unità. In ognuno dei casi sul posto sono stati chiamati i tecnici della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Asl Toscana Sud Est che hanno svolto le verifiche necessarie e in seguito trasmesso gli atti al Comune di Terranuova per l’adozione dei relativi adempimenti di smaltimento, ovvero la sepoltura delle carcasse ridotte ad un mucchio di ossa.

Un danno economico consistente, come ripetono da tempo gli imprenditori e le associazioni di categoria Coldiretti e Cia, perché le greggi, oltre ad essere decimate con assalti anche in pieno giorno, subiscono contraccolpi evidenti nella produzione di latte, rallentando la filiera della trasformazione, e nel percorso riproduttivo con frequenti aborti spontanei. Insomma, restano nel mirino i pastori che spesso si sono imbattuti in predatori sempre più intraprendenti e per nulla intimoriti dalla presenza dell’uomo e dei cani da guardia. Di recente peraltro la Regione Toscana si è attivata con provvedimenti di sostegno ad hoc - un bando regionale che ha messo a disposizione degli allevatori colpiti 400 mila euro - ma secondo l’opinione di chi rappresenta il comparto da soli non bastano, ma occorrono nuove politiche di gestione della questione per ripristinare il giusto rapporto tra lupi e insediamenti imprenditoriali, tutori dell’ambiente e primo presidio contro l’abbandono delle campagne.