I Lions salvano l’asilo in Romagna "Commossi dai bimbi nel fango" A settembre la struttura riapre

di Sonia Fardelli

Nei giorni successivi all’alluvione insieme ai loro genitori erano all’asilo a togliere il fango dalla loro scuola. Nella speranza di salvare qualcosa dalle aule, sommerse dall’acqua e dal giardino devastato dalla terribile ondata di maltempo. Si sono dati molto da fare, ma molte cose sono state però gravemente danneggiate, tanto da doverle buttare via. Hanno così dovuto chiedere aiuto ad altri e fondi per la ricostruzione. Ad accogliere l’appello dei bambini dell’asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, un piccolo comune in provincia di Ravenna, è stato il Lions Club Casentino, che si è subito attivato per ridare loro una scuola bella e accogliente come era prima dell’alluvione. Come spesso succede nei casi di calamità naturali i primi concreti interventi sono di associazioni di volontariato e anche in questo caso è subito partita una gara di solidarietà tra la popolazione del Casentino.

Il Lions Club ha fatto una prima raccolta di denaro con uno spettacolo corale e musicale al teatro Dovizi di Bibbiena insieme ad altre associazioni della vallata. Soldi che sono stati destinati al Parco delle foreste casentinesi. Poi c’è stato un intervento mirato per la ricostruzione dell’Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, un piccolo comune dell’entroterra ravennate ad ovest di Lugo sulle rive del fiume Santerno, duramente colpito dall’alluvione. Grazie alla generosità del club casentinese sono state acquistate e donate importanti attrezzature esterne per il parco della scuola, con un intervento di oltre 5.300 euro.

I giochi sono già stati montati e a settembre i bambini di Sant’Agata potranno tornare a giocare nel giardino del loro asilo. "Il 17 maggio acqua e fango hanno invaso il comune di Sant’Agata ed il suo asilo – dice la presidente del Lions Club Casentino Valentina Tommasi – Tutto il piano terra ed il suo bel parco sono andati distrutti. Ma grazie all’impegno ed alla tempestiva generosità di tante associazioni, tra cui il nostro Lions Club Casentino, l’asilo è pronto per riaprire a settembre le porte ai bambini. E questo ci riempie di grande gioia e soddisfazione".