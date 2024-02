I lavori da un milione. Riparte il cantiere in piazza Canevaro. Mura alla fase finale

Si rimetterà in moto domani il cantiere per la riqualificazione di piazza Canevaro a Terranuova Bracciolini. Un restauro complessivo che comprende le antiche mura di Castel Santa Maria e il rifacimento del parcheggio accessorio alla cinta medievale con la creazione in contemporanea di aree pedonali e di un museo diffuso. Con la ripresa del lavoro di uomini e mezzi nella zona sarà vietato sostare per consentire le operazioni di scavo propedeutiche a realizzare ex novo le fognature. In seguito si provvederà alla predisposizione dei sottoservizi per poi passare a pavimentare l’agorà del cuore della città di Poggio e alla sistemazione finale degli arredi urbani.

E grazie alla ripartenza complessiva dell’intervento si potrà far luce in maniera definitiva sui reperti del passato affiorati nei mesi scorsi e che avevano indotto la Soprintendenza alle Belle Arti a fermare le attività nella porzione di piazza interessata dai ritrovamenti per gli studi del caso affidati agli esperti. Nello specifico vicino alla chiesa era stato individuato il sito di una possibile "bottega" di un fabbro ipotizzata dal rinvenimento di resti di minerali databili tra il Trecento e il Quattrocento. La tesi da confermare con altre verifiche e proprio in virtù delle nuove escavazioni è che il laboratorio potesse aver fornito materiali utilizzati per la costruzione dell’ultima terra murata nei bagliori finali dell’Età di Mezzo fondata nella valle da Firenze. "Sulle mura - ha spiegato il sindaco Sergio Chienni - si è potuto procedere senza intoppi, mentre sulla piazza si sono verificati dei rallentamenti proprio per la presenza riscontrata di resti di manufatti storici e la necessità di compiere dei saggi che si concluderanno con gli scavi previsti dal 12 febbraio". Il restyling del perimetro murario, ha proseguito, è tuttavia a buon punto e l’amministrazione comunale ha deciso di affiancare al consolidamento di quanto resta delle antiche fortificazioni il rifacimento dello spazio, ora sterrato, per la sosta dei veicoli, che crea problemi soprattutto quando piove. "Sono tutti interventi volti a migliorare la fruibilità e il decoro urbano", ha concluso il primo cittadino terranuovese ricordando che i fondi per coprire i costi - la spesa prevista è di un milione di euro – derivano in parte da un finanziamento regionale ottenuto partecipando ad uno specifico bando e da risorse del municipio.