I grigiorossi ritrovano Alvini e lo Spezia

Vincere aiuta a vincere. È da questo presupposto che Giovanni Stroppa, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, vuole portare e i primi tre punti in campionato davanti al pubblico di casa. Destino vuole che la sfida sia proprio contro un uomo del passato grigiorosso, Alvini, allenatore dello Spezia e sulla panchina della Cremonese nella stagione in A.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda.

Risultati: Bari-Ascoli 1-0, Catanzaro- Modena 1-2, Cittadella-Brescia 3-2, Cosenza-Feralpi 1-1, Pisa-Como 1-1, Ternana-Venezia 0-1, Sampdoria- Palermo 1-0. Oggi Cremonese-Spezia, Parma-Sudtirol, Reggiana-Lecco

Classifica: Parma 26, Venezia 24, Modena 22, Catanzaro 21, Palermo 20, Como 18, Bari 17, Sudtirol, Cosenza, Cremonese, Cittadella 16, Reggiana 14, Brescia, Pisa 13, Ascoli 12, Sampdoria 10, Spezia 8, Lecco 7, Ternana, Feralpi 6.Maria Chiara Rossi