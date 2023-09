I grandi restauri del Maec. Mostra oltre quota 20 mila

di Laura Lucente

La grande pala "Madonna col Bambino e i santi Francesco, Chiara, Margherita e Maria Maddalena e quattro angeli" conservata al Museo Nazionale d’arte Medievale e Moderna di Arezzo, è tornata al suo splendore ed ora è pronta per essere esposta alla mostra "Signorelli 500-Maestro Luca da , pittore di luce e poesia", prorogata fino al 22 ottobre al Maec. A suggellare la conclusione del restauro, operato da Nadia Innocentini, è stata la visita della direttrice del museo aretino, Luisa Berretti, accompagnata dalla restauratrice del Muar, Rossella Cavigli, dall’assessore alla cultura Francesco Attesti con Sergio Angori dell’accademia etrusca e Nicola Caldarone, presidente del comitato tecnico del Maec.

"È stato un lavoro prettamente conservativo – ha spiegato la restauratrice Innocentini – c’erano molti sollevamenti e la condizione al prestito era quella di intervenire con delle fermature e di correggere delle anomalie che potevano essersi generate con la fermatura del colore". "Ringraziamo il comune per questo importante contributo alla conservazione del nostro patrimonio artistico – conferma anche la direttrice Berretti – per noi è un fatto importante aver collaborato ad una mostra così importante, è stato fatto un lavoro egregio che valorizza questa opera di Luca Signorelli".

Nell’ambito della mostra cortonese questo è il secondo importante intervento di restauro compiuto. Grazie al contributo di Larry e Victoria Smith con i proventi del libro "The Little Lark Still Sings - La lodolina canta ancora", prima che la mostra aprisse, era stato possibile il restauro completo del "tondo" di Signorelli. Un’opera che ha permesso di riscoprire alcuni dettagli del dipinto, offrendo un nuovo contributo di conoscenza per i visitatori e per gli studiosi dell’artista. "Nel mio mondo ideale l’arte, in ogni sua forma, dovrebbe essere al primo posto, infatti la bellezza concorre ad elevare la qualità della vita ed è ciò di cui abbiamo bisogno" conferma l’assessore Attesti. "Questa operazione di restauro è infatti una restituzione di luce, dettagli, colori ad un’opera di primaria importanza nella produzione di Signorelli che resterà nel tempo e, appunto, sarà un piacere per i nostri e futuri occhi".

Intanto la mostra dedicata al Signorelli con opere provenienti da tutto il mondo, continua a cavalcare verso ottimi risultati. Dopo un fine settimana di grande affluenza, l’assessore Attesti ha staccato il biglietto numero 20mila con la visita della delegazione degli artigiani di Cna.