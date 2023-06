I Grandi Raga vincono Arezzo Wave Music School 2023

I Grandi Raga vincono ArezzoWave Music School 2023. Mensione e premio anche ai nuovi talenti della scena trap aretina, Jem&Mike. La serata finale del concorso ideato dalla Fondazione ArezzoWave Italia ha avuto un enorme successo, con tutti i posti a sedere esauriti e moltissimi giovani in piedi fin dietro il mixer, animando l’ampia area interna del Liceo Artistico di Arezzo che ha ospitato l’evento e che ha visto la presenza del Preside Luciano Tagliaferri e del Provveditore Roberto Curtolo. ArezzoWave Music School è stato presentato da Sara Nocciolini ed ha portato sul palco la freschezza e l’energia di 8 nuovi talenti delle scuole superiori di Arezzo e provincia. Ad aprire la serata il super gruppo valdarnese Ctm, un ensemble polistrumentista e quasi interamente femminile alle prese con la cover ben strutturata e di gradevole esecuzione di Sweet Dreams degli Eurytmics. Sempre cover quelle proposte dalle 3 ragazze soliste in concorso, tutte con grande personalità. La voce pulitissima di Maria, quella più intima di “Sarina” e la carica esplosiva di Klarisa Karaboja, che hanno reso omaggio a vari generi musicali portando sul palco in modo coinvolgente ed originale brani tratti da musical di Broadway, passando per Elodie e Calcutta, fino a Mark Ronson e Chubby Checker. È stata poi la volta di Rock e Rap e sul palco sono arrivati i brani originali. I Flamewood hanno presentato il loro primo brano Wrong Song, caratterizzato dal rock tirato e la chitarra veramente eccezionale di Thomas Marchini, che ricorda i rock californiani. Ancora Rock con i vincitori di quest’anno, i Grandi Raga, ma con derive più da Elio & Le Storie Tese, testi surreali e musica pronta per una hit. A chiudere le due proposte Rap coinvolgenti con testi perfetti per la generazione under 18. Blackløud & Liuga hanno presentato brani con sonorità molto simili a Lil Kvneki ed hanno intrattenuto il pubblico con ritornelli orecchiabili. Poi i giovanissimi Jem&Mike, colonna sonora perfetta.