I gioielli di Graziella Braccialini alla premiere di “Barbie” a Varsavia

Arezzo, 26 luglio 2023 – I gioielli di Graziella Braccialini in passerella per la premiere di “Barbie” a Varsavia. La prima visione assoluta del film programmata nella capitale polacca è stata anticipata e accompagnata da una serie di iniziative ispirate ai temi, ai colori e alle atmosfere caratteristici della celebre fashion doll, con due serate dedicate alla moda a cui hanno contribuito anche le creazioni firmate dalla holding toscana.

Questi eventi sono stati promossi da Chaton, partner commerciale di Graziella Braccialini in Polonia, come occasione per presentare gioielli e accessori dei maggiori brand italiani del settore del lusso.

L’azienda aretina ha progettato e realizzato bijoux a tema per la premiere in termini di colori e di stili, con forme moderne, con linee leggere e con una prevalenza del rosa in linea con l’identità di “Barbie”.

I gioielli sono stati indossati prima della proiezione da Ola Januszewska, recentemente incoronata Miss Elite Poland 2023, che già aveva collaborato con Chaton come testimonial delle produzioni di Graziella Braccialini e che nell’occasione ha contribuito a far vivere una suggestiva anteprima alla visione del film.

«L’evento di Varsavia - commenta la vicepresidente Eleonora Gori, - ha confermato Graziella Braccialini tra i brand di riferimento nei settori di moda e oro per creatività, eleganza e artigianalità tipicamente italiane.

Con la linea di gioiellerie Chaton, in quest’ottica, collaboriamo da anni per uno sviluppo commerciale e distributivo in Polonia che ha trovato ora espressione anche in un evento esclusivo quale la premiere di “Barbie”».