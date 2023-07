I giganti perduti nella terra degli eventi

Si stava meglio quando si stava meglio? L’estate non viaggia nel deserto: le serate di spettacolo ci sono e il cartellone allunga la coperta fino ad agosto. Ma i big una volta chiedevano asilo ad Arezzo e ora girano al largo, con la sola eccezione di qualche italiano di razza. Abbiamo tagliato le radici ad alberi dalle grandi chiome, l’ombra è calata. E l’arte? Icastica divideva ma faceva parlare. Piero costava ma è una mostra che ha fatto il giro del mondo. Nella Galleria di arte contemporanea abitano più Lego, pur ghiotte, che dipinti. A 30 chilometri da qui Cortona mette la freccia: la mostra su Signorelli è di livello nazionale, On The Move ammicca al mondo. I turisti arrivano, la Fiera vola, gli 8 in pagella non mancano. Ma siamo certi ci si possa accontentare?

