I forzati della canicola Decine di aziende edili cambiano i tempi di lavoro Cassa integrazione per l’afa

di Lucia Bigozzi

L’anticiclone Caronte soffia sul lavoro e le imprese corrono ai ripari. Il paradosso è che il "bollino" rosso cade in una fase di super lavoro per le aziende e le temperature record impattano sul tour de force.

È l’edilizia il settore maggiormente sotto pressione con molti lavori legati a ristrutturazioni e bonus 110 da chiudere entro il mese. Rifacimento di facciate, interventi su impalcature e tetti, sono attività che espongono i lavoratori all’effetto degli agenti atmosferici, in questo caso anche climatici. Quest’anno la novità è la rimodulazione degli orari per le attività su ponteggi e coperture da restaurare o costruire ex novo. Si anticipa l’avvio della giornata sfruttando le prime ore del mattino "ma se finora veniva osservata una pausa di due ore, solitamente da mezzogiorno alle 14, ora molti cantieri interrompono alle 11 per riprendere alle 15. Magari nel frattempo altre squadre di operai lavorano all’interno degli edfici", spiega Roberto Schinco responsabile provinciale politiche del lavoro di Confartigianato. Tuttavia proprio in questi giorni "numerose aziende stanno chiamando per aumentare le ore di fruizione della cassa integrazione. Tendenzialmente, dal nostro osservatorio, si può dire che un’azienda su tre, fa ricorso alla Cigo, la cassa integrazione prevista dalla normativa proprio per le alte temperature".

Ma se lo scorso anno erano maggiori le richieste, adesso a incidere non è tanto il numero delle imprese, quanto l’aumento delle ore a cui si ricorre: in Confartigianato stimano un raddoppio rispetto allo scorso anno. Gli esperti di Cna concentrano l’attenzione sulla tabella di marcia del lavoro quotidiano e fissano l’asticella sulla flessibilità degli orari "calibrati per conciliare le esigenze di consegna dei manufatti con la tutela dei lavoratori esposti a temperature molto elevate".

La tendenza, in base ai dati riscontrati dall’associazione di categoria, è "anticipare l’orario di lavoro senza fare ricorso ad ore di cassa integrazione". Anche perchè "le imprese stanno lavorando molto e nessuno può permettersi di rallentare il ritmo. Vale in tutti i settori, non solo in quello edilizio", rilancia Edi Anasetti direttore Cna. L’anticiclone africano picchia forte pure sulle aziende specializzate nel rifacimento del manto stradale, solitamente più impegnate nei mesi estivi.

"Anche in questo caso gli orari vengono modulati con ingresso anticipato alle prime ore del mattino, ma è altrettanto vero che questa tipologia ha bisogno di temperature elevate per dare il massimo rendimento", sottolineano gli esperti di Cna.

Sono seicento le aziende edili alle prese con la canicola e tremila i lavoratori nella "trincea di Caronte": dalle stime Cisl, "una impresa su dieci fa richiesta di Cigo per il caldo mentre il 30 per cento ha cambiato l’orario di lavoro. Infine, sei imprese su dieci continuano a lavorare con gli stessi ritmi, esponendo i lavoratori a rischi elevati".