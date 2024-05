I flash del giorno X. Il pienone al Palaffari e i parcheggi sold out. Parlano i protagonisti

Aria di festa al Palaffari per il debutto di OroArezzo 2024. L’area di via Spallanzani era presidiata dalle forze dell’ordine e anche nella zona del palasport le Caselle i parcheggi sono andati esauriti. Non si sono però registrati particolari disagi nonostante una città ingolfata dal mercato settimanale e dalla manifestazione di auto partita da via Roma.

"L’appuntamento con Oroarezzo, che nasce storicamente qui ad Arezzo Fiere – ha evidenziato Ferrer Vannetti, presidente Arezzo Fiere e Congressi –, è sempre un momento decisivo nel calendario fieristico, al quale siamo orgogliosi di dare una sede sempre più adeguata. In fortissima collaborazione con la mirabile organizzazione di IEG, la fiera orafa già dalla scorsa edizione aveva potuto usufruire di adeguamenti infrastrutturali. Questo per noi ha significato realizzare nel tempo investimenti importanti, e ci ha confermato la consapevolezza di dove vogliamo arrivare: vogliamo promuovere un criterio di estrema funzionalità e di assoluto rilancio della struttura. Abbiamo in programma eventi nuovi e una nuova fase di elaborazione fieristica".

"Il distretto orafo aretino – ha detto il presidente della Provincia Alessandro Polcri – è un settore trainante dell’economia provinciale. La Provincia di Arezzo supporta le nostre aziende orafe, attraverso una sinergia con il mondo della scuola e quello del lavoro, per la formazione di figure specializzate per rendere il settore sempre più all’avanguardia e per favorire un ricambio generazionale".

"L’edizione 2024 conferma la rilevanza di Oroarezzo nel calendario espositivo internazionale della gioielleria-oreficeria – dichiara Massimo Guasconi, Presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena –, manifestazione in grado di richiamare centinaia di aziende e soprattutto una consistente selezione dei più qualificati buyer internazionali. L’augurio è che, nonostante il difficile contesto geopolitico e le conseguenti tensioni commerciali, possa essere confermato il trend positivo che ha caratterizzato negli ultimi anni la nostra gioielleria".

"Il nostro settore ha bisogno di tempo di pace – ha detto Mauro Benvenuto, presidente la Consulta provinciale Produttori orafi e argentieri di Arezzo –, le escalation di guerre portano a sbalzi di prezzo della materia prima e quindi a timori per le imprese. Noi siamo imprenditori e siamo perciò fiduciosi che sarà un’ottima fiera. IEG ha fatto un ottimo lavoro per Oroarezzo. In questi quattro giorni capiremo come il mercato avrà reagito all’oscillazione del prezzo della materia prima degli ultimi tempi e se i rialzi saranno assorbiti". "Quella con Ieg è una partnership – ha dichiarato Matteo Masini, dirigente l’ufficio Beni di consumo di Ice Agenzia – che ci porta a promuovere eventi e imprese italiani sia in Italia che all’estero. Abbiamo accompagnato la ripresa delle connessioni tra aziende e mercati esteri, lo sviluppo di Oroarezzo è una di queste occasioni".