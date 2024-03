I fiori sposano la matematica. Così ‘Tulipianti’ colora l’Italia

L’Istituto Comprensivo Piero della Francesca è tra le cinque scuole della Toscana e una delle due di Arezzo scelta per il progetto "Tulipianti. Coltiviamo il futuro".

L’iniziativa nasce a seguito di una forte grandinata che si abbatté la scorsa primavera nella provincia di Foggia e che causò molti danni alle coltivazioni agricole ed in particolare distrusse la piantagione di tulipani di Giuseppe Savino.

Savino è l’agricoltore, promotore del progetto, che attraverso un video mostrò la grandine nel mentre distruggeva i suoi tulipani. Il video caricato in rete diventò virale e ciò mise in moto una grande gara di solidarietà.

Attraverso un crowdfunding di 2075 donatori furono raccolti i soldi necessari per ricomprare i bulbi e ripristinare la piantagione distrutta. Questo dono, però, è diventato importante anche per 20mila alunni di 200 scuole italiane le quali hanno ricevuto in dono 100 bulbi ciascuna con i quali stanno facendo nascere il campo di tulipani diffuso più grande in Italia. Noi della Piero siamo stati una delle 200 scuole e, con tanta felicità e passione, abbiamo preparato l’aiuola che li ospitata e che in primavera doneranno una bellissima fioritura.

Noi delle classi prima, guidati dai tutor, i ragazzi della seconda C, abbiamo piantato i bulbi e poi realizzato degli origami a forma di tulipano che abbiamo sistemato su una parete della scuola realizzando un ideale giardino in verticale in attesa di quello vero.

Le buchine dove mettere i bulbi le abbiamo fatte con un piantatoio, poi le abbiamo ricoperte con il terriccio e, per finire, abbiamo messo uno stecco biodegradabile con scritto il nostro nome, così da riconoscere il nostro tulipano quando fiorirà.

Questo lavoro lo abbiamo svolto durante le ore di matematica e scienze. Il nostro professore, dapprima ci ha fatto costruire l’aiuola, insegnandoci matematica in un altro modo cioè pratico facendoci prendere le misure e calcolare le distanze. Il nostro professore è anche l’autore del disegno che rappresenta il logo del progetto che abbiamo chiamato "TuliPiero": un tulipano in posizione circolare che ricorda l’anfiteatro che è presente anche nel simbolo del nostro Istituto. Siamo molto contenti di avere avuto l’occasione di partecipare al progetto perché ci ha insegnato le tecniche della coltivazione e ricordato che la terra offre preziose lezioni di pazienza e attenzione ai cicli della natura.

Ora non ci resta che aspettare che arrivi aprile quando i tulipani fioriranno e nel frattempo ci limitiamo ad osservare la loro crescita dalla finestra.