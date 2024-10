I feudi nel territorio aretino, incontro con la Società Storica

Secondo appuntamento oggi con il ciclo di conferenze sui feudi del territorio aretino durante l’età moderna, organizzato dalla Società storica con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Camillo Berti (nella foto) parlerà della dislocazione e della consistenza dei feudi nel territorio aretino. Curato da Luca Berti il ciclo si propone di indagare struttura, rilevanza e consistenza dell’istituto feudale nella Toscana moderna, e in particolare nel territorio aretino, fino alla fine del Settecento, prima con i Medici, poi con gli Asburgo-Lorena subentrati nel 1737 nel governo del granducato. La nuova conferenza, supportata dalla proiezione di immagini e di rappresentazioni cartografiche d’epoca, si concentra su alcuni aspetti storico-geografici della realtà feudale dell’Aretino. Dopo aver passato in rassegna i feudi fino alla loro progressiva abolizione avvenuta al tempo di Pietro Leopoldo e durante l’epoca francese, l’attenzione si sposterà sulle rappresentazioni cartografiche conservate nel fondo "Miscellanea di piante" dell’Archivio di Stato di Firenze. Si tratta delle mappe di varie tipologie di feudi toscani, realizzate nella seconda metà del Settecento, su richiesta dell’amministrazione granducale, per mano di "cartografi professionisti" come Ferdinando Morozzi e i fratelli Antonio, Francesco e Luigi Giachi, che verranno mostrate e commentate dal relatore. Camillo Berti è professore associato di Geografia presso il Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo dell’Università di Firenze. I suoi interessi scientifici riguardano la geografia storica con particolare attenzione per le dinamiche evolutive del paesaggio, la storia della cartografia e le applicazioni dei sistemi informativi geografici; lo studio e la rappresentazione dell’ambiente; la geografia della popolazione e le dinamiche migratorie. Su questi temi, è autore di saggi in riviste scientifiche, volumi collettanei e alcune monografie.