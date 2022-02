"Bambini e ragazzi, tra ritiro sociale e ritiro psichico.

Prevenire le conseguenze del Covid-19" è il titolo dell’incontro rivolto alle famiglie alle prese con l’emergenza sanitaria infinita e tutti i problemi sociali connessi, organizzato per domani dal Comune di Monte San Savino con il dottor Fiorenzo Ranieri e la dottoressa Silvia Peruzzi, psicologi dell’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Arezzo della Asl Toscana Sud Est.

"Un periodo – spiega una nota del Comune – non facile da affrontare e interpretare per nessuno, tantomeno per coloro che hanno figli piccoli. Proprio i più giovani rischiano di risentire delle conseguenze di una fase contrassegnata da rapporti sociali

meno intensi, con contraccolpi psicologici di rilievo. Il ruolo dei genitori, la loro presenza e la capacità di

interpretare ogni comportamento dei figli è dunque fondamentale".

L’incontro, in programma alle 21 è rivolto ai genitori dei figli che frequentano le scuole savinesi. Il link per collegarsi sarà inviato a tutti gli

interessati tramite i rappresentanti di classe.