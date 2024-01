I disagi dei pendolari. Vertice con Trenitalia

SAN GIOVANNI

La situazione è insostenibile e i sindaci del Valdarno hanno deciso di scendere direttamente in campo, partecipando attivamente agli incontri organizzati dalla Regione Toscana con RFI e Trenitalia. Il prossima è in programma tra 20 giorni. Questo quanto concordato ieri pomeriggio a San Giovanni durante un incontro tra i comuni della zona e l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, collegato in videoconferenza. Argomento di discussione, ovviamente, i disagi cui devono far fronte quotidianamente i pendolari diretti ad Arezzo e a Firenze, tra ritardi e treni soppressi, un vero e proprio incubo. Gli ultimi dati sono particolarmente critici. Gli indici di puntualità a novembre sono stati del 77,1% e a dicembre del 68,6%."Questo significa che oltre un terzo dei treni in questo periodo ha registrato quotidianamente un ritardo superiore ai 5 minuti – ha detto Baccelli – A ciò si aggiunge il fenomeno della soppressione dei treni. A novembre sono stati 135 i convogli soppressi e 109 a dicembre".

"Questo sarà solo il primo di una serie di incontri – ha aggiunto la presidente della conferenza dei sindaci Valentina Vadi – È una situazione che lo stesso assessore ha definito disastrosa. C’è bisogno di una presenza forte degli enti locali nel rapporto e nella contrattazione con Trenitalia Esiste da un anno e mezzo questa cabina di regia sul trasporto in Toscana e vogliamo essere presenti anche noi, in qualità di amministratori del territorio, a questi incontri, anche perché Trenitalia sta confezionando una ipotesi di organizzazione del servizio sul territorio che vogliamo conoscere e su cui vogliamo esprimerci". Per la presidente della conferenza dei sindaci ci vuole poi una attenzione particolare sulla proliferazione dei treni ad Alta Velocità.