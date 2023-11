I diritti dei bimbi. Comune in campo

Il palazzo comunale di Subbiano si il illumina di blu per i diritti di bambini e adolescenti. Nel 34esimo anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’Amministrazione Comunale di Subbiano aderisce all’iniziativa promossa dal Comitato Italiano Unicef Fondazione Ets in collaborazione con Anci "Go Blue". "Con questo gesto – dice il sindaco Ilaria Mattesini – vogliamo ricordare a tutti di rinnovare l’impegno che le Istituzioni, ma anche gli stessi cittadini, hanno nei confronti dei bambini. Tutti insieme dobbiamo cercare offrire loro un futuro migliore, una buona istruzione, spazi sicuri per imparare e giocare, ambienti positivi in cui vivere".